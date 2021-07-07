В Эстонии регистрируется много случаев заражения штаммом "Дельта", передает ТАСС.
"Дельта"-штамм стал доминирующим", – заявила заместитель генерального директора департамента здоровья республики Мари-Анне Хярма.
По информации департамента здоровья, общее количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в стране на прошлой неделе на 37,6%, а коэффициент заражения в среднем по стране вырос с 0,67 до 1–1,2. Отмечается, что третья часть новых случаев привезена из-за границы.
"По оценке департамента здоровья, пересекающие границу очень заинтересованы в том, чтобы сдать тест и убедиться, что все в порядке, – подчеркнула Мари-Анне Хярма. – Также люди с опаской относятся к "Дельта"-штамму –это дает надежду, что тенденция роста будет ослаблена.
С начала пандемии в Эстонии от последствий COVID-19 скончались 1270 человек, заразились более 131 тыс. человек.
Фото: архив БЕЛТА
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В Эстонии штамм "Дельта" стал доминирующим
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