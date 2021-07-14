В Эстонии началась третья волна COVID-19

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, – пояснил Юллар Ланно. Он также добавил: опираясь на показатели роста заболеваемости, можно предположить, что в середине августа будет по 150 новых случаев заражения в день, а к сентябрю – 250.Руководитель департамента указал на важность вакцинации., – призвал он.По словам Юллара Ланно, рост заболеваемости наблюдается в Таллинне, Нарве, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, а также в волости Раэ. Он сказал, что сейчас заражения штаммом "дельта" составляют 80% всех случаев.