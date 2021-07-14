В стране началась третья волна коронавируса. Об этом заявил во время пресс-конференции глава департамента здоровья Юллар Ланно, сообщает эстонское общественное вещание Rus.err.
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– За последние семь дней число новых случаев COVID-19 стало больше почти на треть. Это позволяет сделать вывод о начале третьей волны в стране, – пояснил Юллар Ланно. Он также добавил: опираясь на показатели роста заболеваемости, можно предположить, что в середине августа будет по 150 новых случаев заражения в день, а к сентябрю – 250.
Руководитель департамента указал на важность вакцинации.
– Время пришло – как можно скорее сделайте прививку, – призвал он.
По словам Юллара Ланно, рост заболеваемости наблюдается в Таллинне, Нарве, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, а также в волости Раэ. Он сказал, что сейчас заражения штаммом "дельта" составляют 80% всех случаев.
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В Эстонии началась третья волна COVID-19
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