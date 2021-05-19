Сегодня в Европейском союзе хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже порядка 40% взрослого населения. Такие данные озвучила представитель Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает ТАСС.
– Около 40% взрослого населения ЕС получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Темпы вакцинации продолжают ускоряться, мы на верном пути, – написала она на своей странице в Twitter.
По словам представителя Еврокомиссии, в ЕС поставлены 237,5 миллиона доз вакцин, сделаны всего 202,8 миллиона уколов.
Опубликовано:
462
В ЕС рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter