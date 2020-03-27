В ЕС призвали бороться с недостоверной информацией о коронавирусе

Руководство Евросоюза призвало СМИ помочь в борьбе против дезинформации о ситуации с коронавирусом.





"Мы считаем необходимым на международном уровне создать стратегию по борьбе с распространением вымышленной информации в целом и по коронавирусу в частности", — заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы действительно наблюдаем множество вымышленных новостей и непроверенных слухов", — отметил он.

По словам чиновника, дезинформация распространяется "частными лицами, организациями и даже государствами", пишет ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что недостоверная информация часто имеет коммерческую подоплеку и используется для продажи несертифицированной, часто откровенно поддельной медицинской продукции, средств, которые якобы помогают от заболевания. В ЕС призвали усилить борьбу с продажами такого фальсификата.