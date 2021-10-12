В ЕС ожидают роста цен на продукты питания в результате увеличения стоимости энергии

В Евросоюзе допускают рост цен на продукты на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе, сообщает ТАСС.
– Рост цен на энергоресурсы – это главная причина повышения цен на удобрения. Есть риск, что в будущем это спровоцирует и увеличение цен в сфере продовольствия, – заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства.
Он также напомнил, что Еврокомиссия на днях представит пакет мер для поддержки жителей и предприятий государств ЕС в условиях энергетического кризиса.