В Ереване стартовало заседание Евразийского межправительственного совета

Делегацию Беларуси на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе возглавляет премьер-министр Роман Головченко, пишет БЕЛТА.
Сообщается, что ключевой темой заседания станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС. Всего на рассмотрение вынесено 15 вопросов.
Участники мероприятия обсудят стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года, а также устранение изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза за 2018–2019 годы.
Кроме того, на заседании будут рассмотрены основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС, совместные меры развития экспорта и агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения стран союза по сельхозпродукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти.
В дополнение к данным пунктам в повестке заседания присутствует вопрос о кандидатуре члена Коллегии ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию. Позже она будет представлена для утверждения главам государств.
Фото: БЕЛТА
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