В Ереване полиция оцепила вход в здание правительства

Это сделали ради безопасности – у Дома правительства на очередную акцию протеста собрались противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
Как сообщает агентство, обстановка у Дома правительства пока что спокойная и даже лозунгов не слышно. Люди продолжают собираться. Вход в здание перекрыт, ведущая к нему улица – тоже.
Сообщается, что протестующие планируют заблокировать здание кабмина, чтобы сорвать заседание правительства, начало которого назначено на 10:00.
Акции протеста продолжаются в Армении уже больше месяца. Митингующие требуют отставки премьера из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с Россией и Азербайджаном на невыгодных для Армении условиях.
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Фото: РЕЙТЕР