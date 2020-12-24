В Ереване полиция оцепила вход в здание правительства

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Как сообщает агентство, обстановка у Дома правительства пока что спокойная и даже лозунгов не слышно. Люди продолжают собираться. Вход в здание перекрыт, ведущая к нему улица – тоже.Сообщается, что протестующие планируют заблокировать здание кабмина, чтобы сорвать заседание правительства, начало которого назначено на 10:00.Акции протеста продолжаются в Армении уже больше месяца. Митингующие требуют отставки премьера из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с Россией и Азербайджаном на невыгодных для Армении условиях.