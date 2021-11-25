В Ереване оппозиция проводит митинг с требованием отказаться от демаркации границ с Азербайджаном

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заявил один из инициаторов акции Наири Охикян.Сообщается, что митинге участвуют около тысячи человек. Правоохранители выстроили кордон, чтобы демонстранты не приблизились к зданию правительства.Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван получил от Москвы предложения о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и готов их утвердить.