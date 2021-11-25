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  2. В Ереване оппозиция проводит митинг с требованием отказаться от демаркации границ с Азербайджаном

В Ереване оппозиция проводит митинг с требованием отказаться от демаркации границ с Азербайджаном

Митинг оппозиции проходит 25 ноября в центре Еревана. Его участники требуют у властей отказаться от планов по подписанию соглашения о демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, пишет ТАСС.

Архивное фото. Снимок носит иллюстративный характер

«У нас есть четкие требования: исключить подписание какого-либо договора с врагом о демаркации и делимитации, опубликовать для общественности подробности переговоров, не допустить существования какого-либо коридора или дороги, которые будут проходить через территорию Армении и будут связывать Азербайджан с Нахичеванью», – заявил один из инициаторов акции Наири Охикян.

Сообщается, что митинге участвуют около тысячи человек. Правоохранители выстроили кордон, чтобы демонстранты не приблизились к зданию правительства.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван получил от Москвы предложения о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и готов их утвердить.
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Фото: РЕЙТЕР
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