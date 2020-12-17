В Ельском районе водителю стало плохо за рулем – на помощь пришли другой водитель и сотрудники ГАИ

В деревне Млынок в темное время суток водитель автомобиля Mitsubishi обратил внимание на впереди идущую легковушку Skodа: она виляла из полосы в полосу. Предположив, что за рулем может быть нетрезвый человек, водитель Mitsubishi позвонил на спецлинию 102. На указанное место отбыл наряд ГАИ. Пока инспекторы добирались, неравнодушный мужчина с помощью переключения фар с дальнего света на ближний остановил проблемный автомобиль.
– Подъехавшие инспекторы провели освидетельствование водителя. Оно показало, что он абсолютно трезв. Сам мужчина пояснил, что имеет проблемы со здоровьем, во время поездки почувствовал себя плохо. Один из сотрудников сел за руль Skodа и доставил водителя в ближайшее медучреждение, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обследовав пациента, медики заключили, что у него подскочило давление и поднялся уровень сахара в крови. Благодаря небезразличному гражданину и милиционерам удалось избежать более серьезных последствий при управлении техникой.
Видео: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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