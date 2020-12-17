В Ельском районе водителю стало плохо за рулем – на помощь пришли другой водитель и сотрудники ГАИ

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

, – рассказалаОбследовав пациента, медики заключили, что у него подскочило давление и поднялся уровень сахара в крови. Благодаря небезразличному гражданину и милиционерам удалось избежать более серьезных последствий при управлении техникой.Видео: УГАИ УВД Гомельского облисполкома