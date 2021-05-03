ДТП произошло на 2-м километре автодороги Н4433 Заширье – Прочемышли – Дуброва.
Фото носит иллюстративный характер
Мотоблок, которым управляла 46-летняя женщина, двигался от деревни Дуброва в направлении деревни Прочемышли.
– При встречном разъезде с рейсовым автобусом водитель сместила мотоблок правее. Из-за резкого маневра транспортное средство оказалось на правой по ходу движения обочине и опрокинулось. Травмы получил 11-летний мальчик, ехавший рядом с водителем, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Ребенка доставили в Мозырскую городскую больницу. Идет расследование.
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В Ельском районе опрокинулся мотоблок, пострадал 11-летний мальчик-пассажир
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