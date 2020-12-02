В Ельском районе автомобиль оказался в кювете из-за дикого кабана – помог участковый

На место происшествия выбыл участковый инспектор, майор милиции Михаил Агеев. С помощью дорожников, к которым он обратился, легковушку поставили на колеса и отбуксировали к родителям ельчанки.– рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Женщина поблагодарила участкового за помощь в сложной дорожной ситуации.Фото УВД Гомельского облисполкома