Жительница Ельска возвращалась домой вечером вместе с пятилетней внучкой. Возле деревни Чертень на дорогу внезапно выбежал дикий кабан. Уходя от столкновения, женщина вырулила вправо, автомобиль оказался в кювете и лег на крышу. К счастью, ни она сама, ни ее юная пассажирка, находившаяся в детском удерживающем кресле, не пострадали. О ДТП водитель сама сообщила в РОВД.
На место происшествия выбыл участковый инспектор, майор милиции Михаил Агеев. С помощью дорожников, к которым он обратился, легковушку поставили на колеса и отбуксировали к родителям ельчанки.
– Ее же саму и внучку Михаил Агеев довез домой в райцентр, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Женщина поблагодарила участкового за помощь в сложной дорожной ситуации.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Ельском районе автомобиль оказался в кювете из-за дикого кабана – помог участковый
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