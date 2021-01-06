В Ельске в загоревшемся доме погибла пожилая сельчанка

Трагедия произошла в первой половине дня. Соседи заметили дым из жилой постройки и позвонили в службу спасения. Хозяйку жилья 1941 года рождения огнеборцы нашли на полу в смежной с очагом возгорания комнате. Бабушку передали медикам «скорой», те констатировали ее смерть.
Спасатели ликвидировали пожар.
– Рассматриваются две версии, которые могли привести к бедствию и последовавшей трагедии: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Проводится проверка.
Фото: МЧС
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