В Ельске открыли памятный знак старшему следователю Валерию Акинчицу, героически погибшему на службе

Валерий Александрович Акинчиц погиб 10 февраля 1979 года. Он получил смертельное ранение на месте происшествия в деревне Новая Рудня Ельского района. Поступило сообщение об убийстве, произошедшем на поминках. Один из нетрезвых гостей застрелил своего обидчика и спрятался с ружьем в доме, где были и другие люди. По воспоминаниям свидетелей, Акинчиц был в первых рядах тех, кто пытался проникнуть в помещение. Протиснувшись в коридорчик, он осветил фонариком потолок. В кровле были раздвинуты доски. Осторожно приблизился к отверстию, раздались два выстрела. Истекая кровью, офицер выбрался на улицу, отдал последние указания по ходу операции и упал без сознания. Две недели врачи боролись за его жизнь, однако спасти Валерия Александровича не удалось.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июня 1979 года за мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, майор милиции Валерий Александрович Акинчиц был посмертно награжден орденом Красной Звезды. Имя бесстрашного сотрудника носит улица в Ельске, на которой он родился и вырос.

В год десятилетия со дня образования Следственного комитета Беларуси в УСК по Гомельской области было принято решение увековечить память старшего следователя.

В мероприятии по случаю торжественного открытия памятного знака приняли участие начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков, председатель Ельского райисполкома Виктор Замостик, личный состав районного следствия, милиции, МЧС, школьники и молодежь. В качестве почетных гостей пригласили вдову, одну из дочерей и внучек погибшего. Они проживают в райцентре.

– Молодое поколение должно знать и помнить своего мужественного земляка, – обратился к аудитории начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков.

– Для нас очень важно, что память о любимом человеке живет в сердцах людей. Ведь если живет память, то и он как будто жив, – сказала вдова офицера Мария Петровна Акинчиц, тепло поблагодарив за это событие.

Фото УСК по Гомельской области

