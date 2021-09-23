Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.94
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Екатеринбурге задержали 15 членов террористического сообщества. Пятеро из них арестованы

В Екатеринбурге задержали 15 членов террористического сообщества. Пятеро из них арестованы

ФСБ в ходе трех спецопераций в сентябре задержала 15 членов террористического сообщества, которое действовало на территории Свердловской области, пишет ТАСС.


Подробности о судьбе задержанных уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ: «В отношении пятерых задержанных лиц возбуждены три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 10 иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Россию на различные длительные сроки».

Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у задержанных около трех кг взрывчатого вещества, «которое участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов».

Фото из архива ЦОС ФСБ РФ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы