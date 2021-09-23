В Екатеринбурге задержали 15 членов террористического сообщества. Пятеро из них арестованы

ФСБ в ходе трех спецопераций в сентябре задержала 15 членов террористического сообщества, которое действовало на территории Свердловской области, пишет ТАСС.
Подробности о судьбе задержанных уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ: «В отношении пятерых задержанных лиц возбуждены три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 10 иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Россию на различные длительные сроки».
Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у задержанных около трех кг взрывчатого вещества, «которое участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов».
Фото из архива ЦОС ФСБ РФ