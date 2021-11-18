В Египте зафиксирован самый высокий с июля 2020 года показатель смертности от коронавируса

Согласно информации официального представителя ведомства Халеда Мугахеда, растет и количество ежедневно выявляемых новых случав инфицирования. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 960 человек против 941 днем ранее. За все время в Египте диагноз COVID-19 был подтвержден у 346,8 тыс. пациентов. Инфекция унесла жизни 19 707 человек.Тем временем министерство выпустило предупреждение о том, что подделка сертификатов о вакцинации против COVID-19 карается по закону тюремным заключением сроком от 3 до 10 лет.