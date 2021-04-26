Правительство Египта приняло решение снизить цены на проживание в отелях, сообщает АТОР.
Законодатели и отельеры неоднократно ставили перед властями Египта вопрос о необходимости государственного регулирования минимальных цен в отелях, чтобы у гостиничного бизнеса была "правовая база" в переговорах о контрактинге с зарубежными партнерами и основание для повышения цен.
Как заявляли представители турбизнеса, номер в пятизвездочном отеле с питанием "все включено" не может стоить так дешево – $ 14–15, в то время как такой же отдых в других странах мира может обходиться туристам в $ 100 за ночь. Посредством госрегулирования предлагалось сравнять цены с турецкими. Однако египетские профильные ведомства отвергали подобные просьбы, считая такое регулирование рынка нарушением конкуренции.
Теперь ситуация поменялась. После консультаций с Египетской федерацией туристических палат министерство туризма приняло решение с 1 ноября 2021 года установить минимальную плату за услуги по размещению в четырех- и пятизвездочных гостиницах. Минимальная цена за услугу размещения в отеле четыре звезды не может быть ниже $ 28 в расчете на одного человека в сутки, а в отеле пять звезд – не ниже $ 40.
По мнению наблюдателей, госрегулирование не станет препятствием для египетских отелей в корректировке цен на основании рыночного спроса – цены будут зависеть от допустимой загрузки отелей. В условиях пандемии коронавируса это 50% от номерного фонда, то есть фактически из обращения выведена половина номеров.
По данным одной из египетских принимающих компаний, популярные отели Шарм-эль-Шейха и Хургады работают с 40–45%-ной загрузкой: отдыхать туда приезжают в основном туристы из Украины, Беларуси и еще нескольких стран Восточной Европы.
Фото: pixabay.com
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В Египте установят новые минимальные цены на проживание в отелях
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