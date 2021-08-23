В Египте сообщили о начале четвертой волны коронавируса

– сказал Таг эд-Дин телеканалу Shams.Он также отметил, что зараженные коронавирусом переносят болезнь легко. У некоторых пациентов состояние оценивается как среднее. Однако если тенденция роста количества инфицированных продолжится, возрастет необходимость в госпитализации. Советник главы Египта подчеркнул, что правительство сообщало жителям страны о том, что массовых мероприятий важно избегать. Исключения не предусмотрены даже для религиозных праздников и концертов на несколько тысяч зрителей.– сказал он.Согласно последней информации минздрава Египта, за минувшие сутки 184 человека получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, COVID-19 унес жизни 8 пациентов. За все время в стране зарегистрировано по меньшей мере 286 тысяч человек с коронавирусом. Число летальных исходов составило как минимум 16 тысяч.