Теперь в египетских отелях сможет отдыхать большее количество гостей. Об этом информирует Минск-Новости .
Документ принят 6 июля на заседании кабинета министров государства. Так, гостиницам, кафе, ресторанам и кинотеатрам разрешено увеличить заполняемость с 50 до 70 % от общего количества мест.
Ослабление ограничений стало возможным из-за введения ряда профилактических мер. Речь идет о вакцинации сотрудников отеля, мониторинг гостиничного сектора по вопросам соблюдения правил эпидемиологической безопасности.
Как отметил министр туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани, благодаря программе по восстановлению турбизнеса к осени турпоток на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады будет таким же, как и до пандемии COVID-19.
Напомним, белорусам с 1 июля для въезда в эту страну не нужен ПЦР-тест, если есть сертификат о вакцинации с QR-кодом. При этом разрешены все вакцины. С момента второй прививки до въезда должно пройти четырнадцать дней. Отрицательный ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета. Детям до шести лет ПЦР-тест не нужен.
Фото: pixabay.com
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В Египте разрешили увеличить заполняемость отелей с 50 до 70 %
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