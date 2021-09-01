В Египте построят скоростную железную дорогу, которая свяжет Красное и Средиземное моря

Первая линия высокоскоростных поездов в Египте будет построена между Красным и Средиземным морями и свяжет строящуюся административную и северную столицы страны. Соответствующий контракт был подписан сегодня в Каире, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу египетского правительства в Facebook.
Иллюстративное фото
Контракт стоимостью $4,45 млрд реализуется министерством транспорта в лице национального управления туннелей и египетско-германским консорциумом во главе с Siemens Mobility. Египет в проекте представляют компании Orascom и "Арабские подрядчики".
Первая линия длиной 660 км пройдет от красноморского порта Айн-Сохна через возводимую к югу от Каира административную столицу, Хелуан, Александрию, Бург-эль-Араб до Мерса-Матрух на западе страны на побережье Средиземного моря. Экспрессы будут делать остановки только на 8 крупных станциях, а региональные электрички будут следовать со всеми остановками.
– Будущий транспортный мост между Красным и Средиземным морями поможет в развитии египетских портов, включая опорный порт Айн-Сохна на Красном море, который планируется превратить в глобальную торгово-логистическую зону, – пояснил министр транспорта Египта Камель аль-Вазир.
Фото: pixabay.com