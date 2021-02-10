В Египте построят самое большое в Африке колесо обозрения

Фото:

pixabay.com

Аттракцион будет самым большим в Африке и пятым по высоте в мире после Лондона, Дубая, Лас-Вегаса и Сингапура.Объект оборудуют на берегу Нила в районе Замалек. Поднимать гостей на высоту 40-этажного небоскреба будут 48 кабинок вместимостью 6–8 человек. В хорошую погоду посетители смогут любоваться видами Каира на расстоянии до 50 километров, а также рассмотреть с высоты городские достопримечательности.Около аттракциона обустроят и зону отдыха с ресторанами, кафе, магазинами и даже театром.По плану, Cairo Eye примет первых гостей в 2022 году. Ожидается, что в год его будут посещать около 2,5 миллиона человек.По предварительным расчетам, цена билета в зависимости от времени посещения будет от 250 до 350 египетских фунтов (1200–1700 российских рублей).