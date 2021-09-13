В Египте планируют открыть два новых туристических города

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, – пояснил глава минтуризма Египта.Он напомнил, что кроме популярных курортов в Египте есть много известных туристических городов, которые также пользуются спросом у отдыхающих., – объяснил Халед аль-Анани.Глава минтуризма уверен, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну останется прежней. Он подчеркнул, что власти Египта продолжат оказывать поддержку самолетам, которые прилетают из других государств.