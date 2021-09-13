В Египте планируют открыть два новых туристических города

Стало известно, что египетские власти в ближайшие несколько месяцев планируют открыть два новых туристических города. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани, передает ТАСС.
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– Возможно открытие двух абсолютно новых туристических городов. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Другой – на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии – Аль-Аламин, – пояснил глава минтуризма Египта.
Он напомнил, что кроме популярных курортов в Египте есть много известных туристических городов, которые также пользуются спросом у отдыхающих.
– Это Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба, Сафага. В наших планах связать все эти туристические зоны и города разными способами – бюджетными авиалиниями, летными программами, скоростными и железными дорогами. Все это делается для того, чтобы туристы возвращались снова и снова, – объяснил Халед аль-Анани.
Глава минтуризма уверен, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну останется прежней. Он подчеркнул, что власти Египта продолжат оказывать поддержку самолетам, которые прилетают из других государств.