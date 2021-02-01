В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями

Высеченные в скалах гробницы с мумиями были найдены археологами в древнеегипетском храме Тапосирис-Магна на западе Александрии, сообщает ТАСС.
На раскопках работали египетские археологи и специалисты университета Санто-Доминго Доминиканской Республики. Они обнаружили погребальные камеры с плохо сохранившимися мумиями.
– Состояние мумий подчеркивает разницу между способом мумификации у древних египтян и в более позднюю эпоху у греков и римлян. Уцелели останки позолоченного материала, в который были завернуты мумии и амулеты из золотой фольги, которые поместили в рот мумиям. Согласно преданиям, этот ритуал гарантировал способность человека говорить на суде в загробной жизни перед верховным судьей усопших душ Осирисом, – объяснила глава миссии Кэтлин Мартинес.
Ученых очень заинтересовали две мумии с сохранившимися на них свитками и артефактами.
– На первой сохранились позолоченные украшения с изображением бога возрождения и царя загробного мира Осириса, а лоб второй мумии был украшен рогами и коброй, на ее шею было надето позолоченное ожерелье в виде головы сокола, символизирующего бога Гора, – добавила она.
Тапосирис-Магна – селение, основанное фараоном Птолемеем II Филадельфом в период между 280 и 270 годами до н.э. Название в переводе означает "великая гробница Осириса". Позднее там был возведен храм в честь бога Осириса, ставший, как считается, последним пристанищем царицы Клеопатры.
По словам главы департамента древностей Александрии Халеда Абу аль-Хамида, за последние десять лет археологи сделали несколько открытий, изменивших восприятие храма Тапосирис-Магна.
– Внутри храма были найдены монеты с именем и изображением Клеопатры VII (69–30 годы до н.э.), фрагменты статуй. На раскопках фундаментной части храма установили, что он был построен во времена фараона Птолемея IV Филопатора, правившего примерно в 222–205 годах до н.э, – поделился глава департамента.
Фото: Egypt Independent
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В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
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