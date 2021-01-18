Египет планирует открыть "безопасные туристические коридоры". Считается, что данная мера поможет быстрее восстановить отрасль путешествий, передает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Так, министр туризма и древностей Халед Аль-Анани сообщил, что восстановление сектора туризма страны будет происходить поэтапно. Он предполагает, что данный процесс может начаться в марте-апреле текущего года. Согласно заявлению чиновника, основная задача в данный момент заключается в том, чтобы максимально проинформировать международные туркомпании и путешественников о безопасности Египта в период распространения коронавируса. Также Аль-Анани добавил, что из 1200 отелей уже 700 имеют лицензии на работу в соответствии с антиковидными протоколами.
В свою очередь, посол Египта в Берлине Халед Галал Абдельхамид сообщил, что его страна откроет "безопасные туристические коридоры" на лето 2021 года. По словам дипломата, эта схема приема туристов подразумевает ограничение максимального числа пассажиров на борту самолета, проведение диагностических тестов на COVID-19 как при въезде, так и при выезде. Первыми опробовать ее предложат путешественникам из Германии – крупнейшего въездного рынка Египта.
Первым делом систему "туристических коридоров" проверят в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. В зимнем сезоне 21/22 ее применят и на курортах Марса-Алам и Эль-Гуна.
Египетский посол добавил, что "туристические коридоры" могут запустить летом текущего года. Однако есть вероятность, что подобный формат заработает раньше – в апреле или мае.
Фото: pixabay.com
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В Египте для безопасности путешественников откроют специальные "туристические коридоры"
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