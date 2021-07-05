В страну разрешен въезд вакцинированным туристам, если на сертификате вакцинации присутствует QR-код. Об этом информирует Минск-Новости.
– Авиакомпания "Белавиа" будет принимать к перевозке пассажиров с сертификатами о вакцинации. А если сертификат не будет признан, в египетском аэропорту нужно будет сдать ПЦР-тест на COVID-19, – отметили в одной из белорусских туристических компаний.
Отмечается, что для туристов, воспользовавшихся услугами компании "АэроБелСервис" в аэропортах Египта можно будет провериться бесплатно.
Фото: pixabay.com
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В Египте белорусам придется предъявить сертификат о вакцинации с QR-кодом
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