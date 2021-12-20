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В египетской Александрии выпал снег

Снег выпал на улицах египетской Александрии на берегу Средиземного моря. Страна оказалась под ударом мощного европейского циклона, пишет РИА Новости.


На Египет 19 декабря обрушился циклон, принесший с собой сильные дожди на севере страны и песчаные бури в центральной ее части. Вблизи монастыря святой Екатерины в центре Синайского полуострова ночью температура опустилась до отметки -2, в Каире и населенных пунктах на побережье Средиземного моря не поднималась выше +7, при этом наблюдается ураганный ветер, в связи с чем синоптики рекомендуют не приближаться к деревьям и рекламным столбам, водить транспортные средства с осторожностью из-за ухудшения видимости.

Заснеженные улицы Александрии удивили местных жителей. Вскоре снег растаял, и оказались затоплены улицы, движение по которым и без того было затруднено из-за мощных дождей.

Согласно прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, непогода продержится еще по меньшей мере сутки.

Порты Средиземного и Красного морей прекратили прием судов из-за волн высотой пять метров.

Фото: pixabay.com
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