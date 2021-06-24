С 1 июля изменяться правила въезда в Египет. Теперь чтобы поехать отдыхать, не обязательно иметь при себе ПЦР-тест на COVID-19. В страну без ПЦР-теста смогут въехать вакцинированные туристы, сообщает Минск-Новости.
Отмечается, что египетские власти одобряют вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac-CoronaVac и российский «Спутник-V».
С момента второй прививки до въезда должно пройти четырнадцать дней. Это не касается вакцин, требующих одной прививки.
Кроме того, на сертификате вакцинации должен быть QR-код. Этот момент будет тщательно контролироваться.
Фото: pixabay.com
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В Египет можно будет лететь без ПЦР-теста, но придется вакцинироваться
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