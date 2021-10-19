В эфире «Беларусь 1» рассказали о двойных стандартах Европы в оценке информации

В сегодняшнем выпуске проекта «Это другое» его ведущая Ксения Лебедева рассказала об отношении Запада к предоставлению информации – двойные стандарты налицо.
– Фейки прирастают и обрастают новыми. Резолюция Европарламента о ситуации в Беларуси спустя год принята. Характер у этого образования рекомендательный, а значит, необязательный. Но демонстративный – здесь продвигают глобальные интересы, не вникая в суть дела. В одном документе собрали все, что придумали за время поддержки попыток госпереворота в Беларуси, добавили фотографии из телеграм-каналов, соцсетей и других открытых источников – так появились «подтверждения» пыток и репрессий, – сказала ведущая программы.
Она напомнила о резонансном выступлении госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН в 2003 году, когда тот показал пробирку, в которой якобы находилось биологическое оружие Саддама Хусейна, и представил подтверждающие это данные. Выступление стало основанием для ввода войск США в Ирак. Биооружие не нашли, Пауэлл позже списал все на плохо подготовленные разведданные.
– В точности так же поступают и беглые, когда размахивают фотографиями с синими [якобы от ударов] частями тела в разного рода европейских структурах, – отметила журналистка.
Подробности – в видео.
Видео: «Беларусь 1»