Минимум 239 человек стали жертвами столкновений в Эфиопии, вспыхнувших на прошлой неделе во многих городах страны после убийства известного музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа. Об этом информировало агентство France-Presse со ссылкой на заместителя начальника полиции штата Оромия.
Среди жертв – девять полицейских, пять ополченцев и 215 гражданских лиц, пишет ТАСС. Число погибших в столице страны Аддис-Абебе составляет десять человек, включая двух полицейских.
Группы молодых людей стали 30 июня протестовать в городах штата Оромия и в Аддис-Абебе после того, как стало известно об убийстве накануне Хаакаалуу Хундессаа. В ряде мест произошли беспорядки и столкновения, которые длились до вечера 2 июля.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед 3 июля отметил, что разгул насилия в течение трех дней был попыткой вызвать в стране гражданскую войну. Как отметил глава правительства, эта попытка "была пресечена".
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В Эфиопии в ходе беспорядков погибли 239 человек
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