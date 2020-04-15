В Евразийской экономической комиссии стал вакантным пост члена Коллегии (министра) ЕЭК по таможенному сотрудничеству, информирует официальный сайт ЕЭК.
Фото: архив БЕЛТА
«Нурлан Акматов назначен директором представительства Евразийского банка развития в Кыргызской Республике, освoбодив по сoбственному желанию дoлжность члена Коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству», — говорится в сообщении.
ЕЭК — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза.
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В ЕЭК стал вакантным пост министра по таможенному сотрудничеству
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