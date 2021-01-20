Помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина во время видеобрифинга сообщила, когда ожидать возобновления полноценного транспортного сообщения между странами ЕАЭС. По ее словам, такие решения принимаются на национальном уровне. Комиссия, со своей стороны, предлагает критерии, при выполнении которых сообщение может быть возобновлено.
Фото из архива БЕЛТА
– Так, Коллегия ЕЭК 19 января утвердила Методические рекомендации для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении. Документ содержит предложения по организации работы на железнодорожных составах и вокзалах, включая проведение организационных и профилактических мероприятий. Это первый шаг, который направлен на создание условий для возобновления сообщения.
Ия Малкина сообщила, что с целью предотвращения заноса и распространения COVID-19 рекомендуется организовать температурный «входной» контроль, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, организовать обработку рук антисептиком, соблюдать принципы социального дистанцирования и разделения потоков движения пассажиров.
– Также по итогам обсуждения на Коллегии принято решение проработать вопрос условий транспортного пассажирского сообщения для пассажиров, прошедших вакцинацию против COVID-19.
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В ЕЭК рассказали, когда ожидать возобновления полноценного транспортного сообщения между странами ЕАЭС
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