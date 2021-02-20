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В ЕЭК констатируют невыполнение Россией, Арменией и Казахстаном положений техрегламента на пищевую продукцию

Россия, Армения и Казахстан не выполняют ряд положений технического регламента ЕАЭС на пищевую продукцию. Об этом заявил член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко на заседании комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Комментируя вопрос неисполнения государствами-членами основополагающих решений органов союза в сфере безопасности пищевой продукции, Виктор Назаренко отметил, что три страны ЕАЭС - Армения, Казахстан и Россия - не выполняют ряд статей техрегламента "О безопасности пищевой продукции", устанавливающих обязательные требования по проведению в странах госрегистрации производственных объектов по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного сырья животного происхождения, с обеспечением их идентификации и внесения сведений о них как производителях ЕАЭС в национальные реестры стран, которые должны быть общедоступны для всех заинтересованных", - заявили в пресс-службе.

"Эта ситуация приводит к тому, что производители пищевой продукции животного происхождения практически не имеют официального статуса производителя в соответствии с ТР ТС 021/2011. Неисполнение обязательных требований технического регламента не дает им права принимать документы об оценке соответствия и, как следствие, маркировать продукцию единым знаком обращения продукции на рынке союза и выпускать ее в обращение на едином рынке", - считает Виктор Назаренко.

ЕЭК на разных уровнях и различных площадках неоднократно обращала внимание этих стран на необходимость исполнения техрегламента. "В этой связи ЕЭК предложила уполномоченным на взаимодействие с комиссией органам государственной власти трех стран обеспечить проведение соответствующих работ по приведению национального законодательства в соответствие со статьями 31-36 техрегламента "О безопасности пищевой продукции". ЕЭК планирует уведомить Армению, Казахстан и Россию о необходимости исполнения этих статей техрегламента", - проинформировали в пресс-службе.

Виктор Назаренко также отметил невыполнение планов действий ЕЭК в рамках заявленных приоритетов председательств Беларуси, Казахстана и Кыргызстана по корректировке положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и товаров, подлежащих ветеринарному контролю.

"Практика применения документа показала, что он является основным инструментом введения ограничений и запретов перемещения пищевой продукции животного происхождения на едином рынке ЕАЭС, - указали в ЕЭК. - При этом уполномоченные органы в сфере ветеринарии во многих случаях осуществляют контроль за требованиями техрегламентов, принимают ветеринарные меры, которые приводят к ограничениям взаимных поставок, что не предусмотрено в законодательствах стран союза. В целях разрешения этих проблем комиссия совместно с уполномоченными органами в течение 2019 года скорректировала этот документ. Его рассмотрение Коллегией ЕЭК было перенесено несколько раз по просьбе России, учитывая необходимость формирования единой позиции. ЕЭК ожидает, что российская сторона представит свою единую позицию до 20 марта текущего года".

"Кроме того, не выполняется пункт 2 решения Совета ЕЭК №149 в части дополнения документа четкими определениями понятий "временных мер", обоснованием их введения и самим содержанием временных мер", - констатировали в пресс-службе. Несмотря на срок, который был установлен (IV квартал 2016 года), поручение не выполнено до настоящего времени. "По мнению комиссии, многим уполномоченным органам выгодно иметь неконкретный документ, который не регламентирует это понятие, для того чтобы вольно трактовать его положения и принимать необоснованные решения, - заявили в ЕЭК. - В этой связи комиссия подготовила изменения в 149-е решение, которое строго соответствует действующему Договору о ЕАЭС. Однако практически ни от одной страны союза не поступили консолидированные предложения по корректировке".

"ЕЭК предлагает странам союза до 1 апреля отработать этот вопрос на уровне исполнительных органов, ответственных за взаимодействие с комиссией, высказать свою позицию. В случае наличия представить предложения по изменению в договор, дать формулировки в отношении ветеринарно-санитарных и карантинно-фитосанитарных мер, после чего документ будет вынесен на рассмотрение Коллегии ЕЭК в II квартале этого года", - резюмировали в пресс-службе.


По материалам БЕЛТА

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