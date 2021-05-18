В Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС включены три новых заболевания растений. Об этом по итогам прошедшего заседания совета ЕЭК сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.
Фото: БЕЛТА
- Речь идет о мозаике пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистом увядании томата. Единые карантинные фитосанитарные требования дополнены специальными нормами в отношении этих вирусов. Они касаются семенного, посадочного материала продовольственного картофеля, плодов томатов, перцев и баклажанов.
По словам Ии Малкиной, меры позволят минимизировать риски ввоза и распространения данных вирусов.
- В качестве карантинных объектов выступают вредные организмы, которые отсутствуют или ограниченно распространены на территории стран Союза. Попадание их в ЕАЭС наносит вред экосистеме, поэтому для их контроля утвержден Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.
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В Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС включены три новых заболевания растений
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