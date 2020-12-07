В ЕАЭС разрабатываются правила функционирования общего электроэнергетического рынка. Об этом во время видеомоста сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. По ее словам, этим занимается Департамент энергетики Комиссии совместно с государствами союза.
Фото из архива
– Разрабатываются проекты четырех правил функционирования общего электроэнергетического рынка союза. Во-первых, это правила взаимной торговли. Они будут определять механизмы торговли на общем рынке. Мы закладываем в документ такие механизмы, как торговля по свободным двусторонним договорам, по срочным контрактам и «на сутки вперед», а также урегулирование почасовых отклонений фактических перетоков электроэнергии от плановых значений. Срок принятия правил – до 1 июля 2022 года.
Второй документ – Правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений. Ия Малкина подчеркнула, что он будет регламентировать процесс определения и распределения доступной пропускной способности межгосударственных сечений для торговли на рынке. Срок принятия правил также до 1 июля 2022 года.
– Третий документ – Правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии. Правила будут регулировать процессы осуществления межгосударственной передачи электрической энергии. Срок принятия Правил – до 1 июля 2022 года. И наконец, Правила информационного обмена. Они определят способы информационного взаимодействия между участниками рынка. Срок принятия Правил – до 1 июля 2023 года.
Ия Малкина напомнила, что субъектный состав общего рынка ограничивается оптовиками, то есть достаточно крупными продавцами и покупателями. А торговля электроэнергией ограничивается только трансграничной торговлей. Право собственности на электроэнергию переходит на границах между странами союза. При этом вступление всех правил в силу будет одновременным, но не позднее 1 января 2025 года. Тогда в полномасштабном формате начнет свою работу общий электроэнергетический рынок ЕАЭС.
Фото: БЕЛТА
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В ЕАЭС разрабатываются правила функционирования общего электроэнергетического рынка
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