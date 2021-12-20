В ЕАЭС разрабатывают механизмы защиты прав потребителей в электронной торговле

Директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова рассказала о работе блока по техническому регулированию комиссии, проводимой для создания условий по равной защите прав потребителей и обеспечения безопасности потребительских товаров и услуг, которые приобретаются на территории ЕАЭС онлайн.обратила внимание Наталья Жукова.Она также отметила, что на площадке комиссии ведется работа по подготовке проекта международного договора в сфере электронной торговли, который обязан урегулировать правовые пробелы и создать условия для внедрения оптимального механизма защиты потребительских прав граждан в этой сфере.В работе круглого стола участвовали представители государственных органов, бизнеса, осуществляющего деятельность в сфере электронной торговли, общественных потребительских организаций стран Евразийского экономического союза, Израиля, а также международные эксперты, в том числе представители Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Оксана Константинович. Она обратила внимание на важность и своевременность проведения широкоформатного и всестороннего обсуждения актуальных вопросов защиты прав потребителей в сфере электронной торговли.Участники дискуссии выразили уверенность в том, что результаты состоявшегося обсуждения станут основой формирования действенных межгосударственных механизмов, направленных на защиту прав и интересов граждан – потребителей в сфере электронной торговли.