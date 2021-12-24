В ЕАЭС поток взаимных прямых инвестиций увеличился на 38%

За первое полугодие 2021 года поток взаимных прямых инвестиций увеличился на 38% относительно аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам прошедшего сегодня заседания Совета ЕЭК. По ее словам, он превысил на 7% показатели всего 2020 года.
– Казахстан стал основным инвестором и получателем прямых инвестиций ЕАЭС во 2-м квартале 2021 года. Инвестиции в капитал компаний были наиболее активным инструментом вложений.
Ия Малкина отметила, что объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС за 10 месяцев текущего года вырос на 33,5% и составил более 672 млрд долларов США. Уровень доковидного периода превышен на 11%.
– По сравнению с январем – октябрем прошлого года больше всего экспортные поставки товаров в страны вне ЕАЭС увеличились из Беларуси и России – на 47,5% и 43,8%соответственно. Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила 42% экспортных поставок) и АТЭС (29%).
По ее словам, на страны СНГ приходится 5,6% экспорта ЕАЭС. Среди стран в импорте на рынок союза лидируют Китай и Германия.
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