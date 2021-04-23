Утверждена новая редакция Плана разработки технических регламентов союза и внесения в них изменений. Об этом во время брифинга по итогам прошедшего заседания Совета ЕЭК сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, будут подготовлены 11 новых техрегламентов и внесены изменения в 42 действующих техрегламента.
– Так, например, будут разработаны технические регламенты на строительные материалы и изделия, а также на здания и сооружения. Ответственный разработчик техрегламента на строительные материалы – Российская Федерация. Завершить его согласование планируется в IV квартале 2022 года. Срок по техрегламенту на здания и сооружения будет дополнительно определен Советом.
Также будет подготовлен отдельный технический регламент на корма для непродуктивных животных.
– Ответственным разработчиком определена Российская Федерация. Срок представления в ЕЭК итогов внутригосударственного согласования – IV квартал 2023 года, – проинформировала Ия Малкина.
Фото: архив БЕЛТА
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В ЕАЭС подготовят 11 новых техрегламентов и внесут изменения в 42 действующих
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