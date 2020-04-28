В ЕАЭС оцифрованы еще четыре межгосударственных процесса

Распоряжениями Коллегии ЕЭК оцифрованы и введены в действие еще три процесса межгосударственного (трансграничного) электронного взаимодействия в таможенной сфере, а также процесс в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Данные по этим процессам будут передаваться и обрабатываться средствами интегрированной информационной системы (ИИС) Союза, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Фото: eurasiancommission.org
Использование внедряемых общих процессов позволит организовать оперативный электронный обмен между уполномоченными органами стран и Комиссией для формирования и ведения перечня пунктов пропуска и базы данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза. Таким же образом будет организован общий реестр резидентов свободных (специальных, особых) экономических зон. В автоматизированном режиме начнет формироваться и согласовываться единый реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения.
«Введение в действие этих процессов будет способствовать эффективному планированию и организации участниками внешнеэкономической деятельности логистических операций, а также ускорению и упрощению таможенных процедур, связанных с импортом отдельных видов товаров», – отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.
Интегрированная информационная система предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках ЕАЭС, с государствами, не входящими в Союз, международными организациями и интеграционными объединениями, создания общих для государств-членов информационных ресурсов, реализации общих процессов, обеспечения деятельности союзных органов.
Основное преимущество интегрированной системы – ее кросс-отраслевой характер и возможности масштабирования при расширении сфер регулирования в ЕАЭС и информационном взаимодействии с третьими странами и другими интеграционными объединениями.
Государственные информационные ресурсы и информационные системы уполномоченных органов государств-членов подключаются к интегрированной системе через национальные интеграционные шлюзы в рамках реализации в Союзе общих процессов.
Фактически за счет создания ИИС Союза обеспечивается совместимость различных информационных систем в разных странах. Эта проблема решена в правовом поле, методологически и технически.
При этом уже сегодня в рамках ИИС на основе единой методологии информационной интеграции и модели данных ЕАЭС созданы и поддерживаются трансграничное пространство доверия, обеспечивающая техническая инфраструктура, 14 подсистем и 7 национальных и наднациональных интеграционных шлюзов, более 80 справочников и классификаторов, более 6 тысяч информационных объектов в модели данных ЕАЭС по 11 сферам регулирования. Сформированы общедоступные сервисы открытых данных для информационных ресурсов. По проблематике интегрированной системы принято более 100 правовых актов органов ЕАЭС.
С начала текущего года при реализации общих процессов между странами ЕАЭС и Комиссией передано и обработано более 8 миллионов электронных сообщений в рамках информационного взаимодействия государственных органов.
Для стран ЕАЭС, которые не могут быстро доработать свои системы, безвозмездно предоставляется программное обеспечение, реализующее основные функции внедряемых общих процессов.
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В ЕАЭС оцифрованы еще четыре межгосударственных процесса
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