В ЕАЭС оцифрованы еще четыре межгосударственных процесса

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Фото:

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Использование внедряемых общих процессов позволит организовать оперативный электронный обмен между уполномоченными органами стран и Комиссией для формирования и ведения перечня пунктов пропуска и базы данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза. Таким же образом будет организован общий реестр резидентов свободных (специальных, особых) экономических зон. В автоматизированном режиме начнет формироваться и согласовываться единый реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения., – отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.Интегрированная информационная система предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках ЕАЭС, с государствами, не входящими в Союз, международными организациями и интеграционными объединениями, создания общих для государств-членов информационных ресурсов, реализации общих процессов, обеспечения деятельности союзных органов.Основное преимущество интегрированной системы – ее кросс-отраслевой характер и возможности масштабирования при расширении сфер регулирования в ЕАЭС и информационном взаимодействии с третьими странами и другими интеграционными объединениями.Государственные информационные ресурсы и информационные системы уполномоченных органов государств-членов подключаются к интегрированной системе через национальные интеграционные шлюзы в рамках реализации в Союзе общих процессов.Фактически за счет создания ИИС Союза обеспечивается совместимость различных информационных систем в разных странах. Эта проблема решена в правовом поле, методологически и технически.При этом уже сегодня в рамках ИИС на основе единой методологии информационной интеграции и модели данных ЕАЭС созданы и поддерживаются трансграничное пространство доверия, обеспечивающая техническая инфраструктура, 14 подсистем и 7 национальных и наднациональных интеграционных шлюзов, более 80 справочников и классификаторов, более 6 тысяч информационных объектов в модели данных ЕАЭС по 11 сферам регулирования. Сформированы общедоступные сервисы открытых данных для информационных ресурсов. По проблематике интегрированной системы принято более 100 правовых актов органов ЕАЭС.С начала текущего года при реализации общих процессов между странами ЕАЭС и Комиссией передано и обработано более 8 миллионов электронных сообщений в рамках информационного взаимодействия государственных органов.Для стран ЕАЭС, которые не могут быстро доработать свои системы, безвозмездно предоставляется программное обеспечение, реализующее основные функции внедряемых общих процессов.