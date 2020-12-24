Для развития кооперации и углубления работы по импортозамещению началось формирование карты индустриализации и карты развития агроиндустрии ЕАЭС. Об этом во время брифинга сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.
– В настоящее время прорабатываются механизмы поддержки промышленности. Рассматриваются такие инструменты, как софинансирование затрат по участию в выставках совместно произведенной продукции в третьих странах.
По ее словам, также рассматриваются вопросы льготного финансирования инвестиционных проектов с участием предприятий союза на территории третьих стран.
Фото: БЕЛТА
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В ЕАЭС начато формирование карты индустриализации и карты развития агроиндустрии
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