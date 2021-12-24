В ЕАЭС изменяются правила определения страны происхождения отдельных товаров для госзакупок

Важные изменения внесены в Правила определения страны происхождения отдельных товаров для целей госзакупок. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам прошедшего сегодня заседания Совета ЕЭК.
– Теперь к отдельным видам товаров легкой промышленности, бумаге и троллейбусам для определения их страны происхождения будут применяться критерии происхождения в соответствии с Правилами определения страны происхождения в Содружестве Независимых Государств, подписанного 20 ноября 2009 г.
По ее словам, документом, который необходимо будет предоставить производителю для включения в Евразийский реестр, в соответствии с нововведением будет сертификат происхождения товара СТ-1.
– Также внесены изменения, связанные с практикой применения этих Правил, которая показала необходимость внесения уточнений в наименование некоторых товарных позиций. Так, например, указанное в приложении № 1 к Правилам наименование «Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие» не охватывало все виды станков, к которым установлены условия производства.
Помимо этого, внесенные изменения связаны с введением в действие с 1 января 2022 года новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в соответствии с которым изменяется классификация кодов грузовых автомобилей.
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