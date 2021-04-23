В ЕАЭС будут действовать единые механизмы криптографической защиты при маркировке товаров средствами идентификации. Об этом сообщила во время брифинга по итогам прошедшего заседания Совета Евразийской экономической комиссии помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
– Совет принял решение о единых механизмах криптографической защиты при маркировке товаров средствами идентификации. Это позволит, с одной стороны, избежать возникновения барьеров для движения маркированной продукции при трансграничной торговле, а с другой стороны, повысит уровень защиты маркированной продукции от подделки.
Также она сообщила, что Совет ЕЭК обсудил вопрос маркировки табачной и алкогольной продукции.
– Стороны договорились самостоятельно вводить маркировку в рамках своего национального законодательства без учета положений базовой модели системы маркировки ЕАЭС. Решение принято с учетом того, что оборот табака и алкоголя контролируется в странах в рамках государственной акцизной политики, – резюмировала Ия Малкина.
Фото: архив БЕЛТА
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В ЕАЭС будут действовать единые механизмы криптографической защиты при маркировке товаров средствами идентификации
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