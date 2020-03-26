В Дзержинском ТЦСОН самостоятельно шьют марлевые повязки

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В Дзержинском ТЦСОН не дожидались поставок средств защиты извне, а на внебюджетные деньги закупили все необходимое для обработки внутри здания — полов, дверных поверхностей, антисептик для рук, антибактериальные салфетки. А масками, изготовленными в соответствии с санитарными требованиями, обеспечивают себя самостоятельно. Увеличилась и нагрузка на соцработников. Ни один из них не откажет в помощи одиноким престарелым, не состоящим на обслуживании в центре.отметила директор Дзержинского ТЦСОН Виктория Романович.Виктория Романович приводит пример: