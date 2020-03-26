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  2. В Дзержинском ТЦСОН самостоятельно шьют марлевые повязки

В Дзержинском ТЦСОН самостоятельно шьют марлевые повязки

Работа в отделениях территориальных центров соцобслуживания населения в связи с опасностью заражения новым вирусом изменилась. Пожилые люди, прежде приходившие на занятия в кружки и клубы, остаются дома. Только три человека посещают отделение дневного пребывания инвалидов в Дзержинском ТЦСОН. Это молодые люди, родители которых работают, и их просто не с кем оставить. Но руководитель кружка Юлия Воробей не осталась без дела, она шьет марлевые повязки для 59 соцработников, обслуживающих престарелых людей, хотя в ее должностные обязанности этот труд не входит.

gettyimages.com

В Дзержинском ТЦСОН не дожидались поставок средств защиты извне, а на внебюджетные деньги закупили все необходимое для обработки внутри здания — полов, дверных поверхностей, антисептик для рук, антибактериальные салфетки. А масками, изготовленными в соответствии с санитарными требованиями, обеспечивают себя самостоятельно. Увеличилась и нагрузка на соцработников. Ни один из них не откажет в помощи одиноким престарелым, не состоящим на обслуживании в центре.

 Это нормальная работа нашей организации — все помогают друг другу,  отметила директор Дзержинского ТЦСОН Виктория Романович. — Если люди пожилые, одинокие, инвалиды, все те, кто особенно нуждается в помощи, просят принести продукты, лекарства, соцработник обязательно выполнит их просьбу. Помогают таким же образом и специалисты центра и филиала в Фаниполе.

Виктория Романович приводит пример: «Наш работник Ольга Юцкевич шла к своей подопечной бабушке в деревне Кукшевичи, но заодно принесла хлеб и соседке. И так поступает каждый специалист. На учете в ТЦСОН более 17 тысяч жителей Дзержинского района, а нас всего 125. Коллектив понимает свою ответственность. Скажу так: нет смысла работать в социальной сфере, если ты равнодушен к чужой беде, не понимаешь людей и не чувствуешь их».
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