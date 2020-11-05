В Дзержинском районе произошел прорыв трубопровода

Прорыв трубопровода теплоснабжения диаметром 273 мм произошел в Фаниполе по ул. Якуба Коласа, 1. Сообщение об аварии поступило 4 ноября в 19:39. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются 11 многоквартирных жилых домов и 2 детских сада.Исправить последствия прорыва планируется 5 ноября.