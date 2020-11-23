Белорусское общество охотников и рыболовов зарыбило карпом, толстолобиком и белым амуром пруд Даниловичи в Дзержинском районе Минской области, информирует БЕЛТА.
– В пруд Даниловичи вселено 214 кг белого амура (710 особей), 230 кг карпа (1,15 тыс.) и 203 кг толстолобика (580), – сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
В ноябре зарыбление также проходило на озерах и водохранилищах в Могилевской, Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областях.
Подобные мероприятия проводятся с целью улучшения видового состава ихтиофауны водоемов, повышения их рекреационной значимости. Средства на зарыбление поступают от членов БООР, которые периодически производят уплату членских взносов.
Фото: БЕЛТА
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В Дзержинском районе почти 650 кг рыбы выпустили в пруд Даниловичи
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