Прорыв трубопровод в Дзержинске оставил без воды многоквартирный дом и детский сад, информирует БЕЛТА.
– 1 декабря в 23.50 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм по улице Фурманова,5 в Дзержинске Минской области. Без холодного водоснабжения остаются многоквартирный жилой дом и детский сад. Организован подвоз воды, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Устранить последствия аварии планируется к 14:00.
Фото: pixabay.com
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В Дзержинске произошел прорыв трубопровода: без воды остались многоквартирный дом и детсад
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