Дзержинский РОВД устанавливает личность женщины, тело которой было обнаружено 7 июня на ул. Первомайской, сообщает УВД Миноблисполкома.
На вид женщине 55–60 лет, рост 160–175 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы прямые, окрашенные в каштановый цвет. Одежда: жилетка темно-зеленого цвета, кофта бордового цвета с узорами, колготы темно-синего цвета, сланцы синего цвета.
– Просим граждан, знающих что-либо о личности женщины, сообщить в ближайший орган милиции по телефонам 8 (029) 767-60-93, 8 (029) 762-86-40 или 102, – добавили в областном УВД.
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В Дзержинске на улице Первомайской обнаружен труп женщины
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