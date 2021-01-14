В Дзержинске 13 января произошла авария трубопровода теплотрассы. В результате аварии тепло не поступало в 24 многоквартирных дома, детский сад и лицей, передает БЕЛТА.
– В 8.15 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 159 мм по ул. Свердлова, 5, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Последствия авария были устранены в 20:15.
Фото: pixabay.com
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В Дзержинске из-за прорыва трубопровода теплотрассы без тепла оставались 24 многоквартирных дома, детсад и лицей
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