Из-за прорыва водопровода в Дзержинске вода не поступала в 5 многоквартирных и 60 частных жилых дома, передает БЕЛТА.
Отмечается, что сообщение об аварии сотрудники МЧС получили 25 мая в 18:20. В Дзержинске по улице Орджоникидзе, 13 произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм.
Последствия аварии устранили 26 мая в полночь.
Фото: pixabay.com
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В Дзержинске из-за аварии без воды оставались 65 домов
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