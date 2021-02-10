В Дзержинске произошел прорыв трубопровода, из-за которого в настоящий момент в 45 частных домов не поступает вода, передает БЕЛТА.
– 9 февраля в 17:25 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения на ул. Коммунистической, 32 в Дзержинске Минской области. Без холодного водоснабжения остаются 45 частных жилых домов. Организован подвоз воды, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Планируется, что водоснабжение потребителей восстановят в 12:00.
Фото: pixabay.com
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В Дзержинске без воды остались 45 частных домов
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