ДТП в Дзержинске: пострадал 11-летний пешеход

На пешеходном переходе в Дзержинске произошло ДТП: пострадал 11-летний мальчик. Подробности аварии сообщаются в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.
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– 3 ноября на ул.1-й Ленинской мальчик собрался переходить дорогу по нерегулируемому переходу. Несколько автомобилей остановились, чтобы пропустить юного пешехода. В этот момент, перестроившись во второй ряд и не уменьшая скорость, их решил объехать "Ситроен", за рулем был житель Дзержинска. Так ребенок, начавший перебегать дорогу, оказался на капоте машины. К счастью, мальчик не получил серьезных травм, – пояснили в милиции.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными в зоне пешеходных переходов и адекватно оценивать дорожную обстановку. А родителям следует еще раз напомнить детям, как безопасно пересекать проезжую часть: ее нужно переходить (а не перебегать), лишь убедившись, что весь транспорт остановился.