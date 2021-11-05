ДТП в Дзержинске: пострадал 11-летний пешеход

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– пояснили в милиции.Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными в зоне пешеходных переходов и адекватно оценивать дорожную обстановку. А родителям следует еще раз напомнить детям, как безопасно пересекать проезжую часть: ее нужно переходить (а не перебегать), лишь убедившись, что весь транспорт остановился.