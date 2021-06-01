В Дятловском районе мужчина погиб при пожаре в доме брата.
Инцидент произошел 31 мая в деревне Большая Полонка Дятловского района. В 05:15 спасателям поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. По прибытии сотрудники МЧС наблюдали открытое горение одноэтажного деревянного дома.
–Частная собственность принадлежала мужчине 1976 г.р. Там он проживал вместе с младшим братом 1981 г.р. Накануне случившегося старший брат находился в соседней деревне. Домой вернулся около 19:00 и сразу же отправился отдыхать, родственника не видел. Проснулся от запаха дыма и жара. Разбил окно и самостоятельно покинул дом, – сообщила sb.by официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталия Живолевская. – В результате возгорания огнем уничтожены имущество, перекрытие и кровля, повреждены стены. Под обломками сгоревших конструкций без признаков жизни был обнаружен младший брат хозяина. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.
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В Дятловском районе при пожаре погиб мужчина
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